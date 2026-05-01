Ето кой дава 5000 евро за фал на пътя

Един момент на невнимание и почерпка зад волана ще костват близо 5000 евро на молдовски гражданин. Районният съд в Асеновград одобри споразумение, с което мъжът призна вината си за шофиране в нетрезво състояние, съобщи „Марица“.

Бързо правосъдие и тежка глоба

След като бе задържан за 24 часа и впоследствие освободен с мярка „подписка“, чужденецът реши да не протака делото. С помощта на преводач от руски език и защитник, той сключи споразумение с прокуратурата. Наказанието му включва 7 месеца лишаване от свобода условно с 3-годишен изпитателен срок, както и глоба от 260 евро.

Колата не е негова, но я плаща като за собствена

Най-солената част от наказанието обаче е свързана с финансовата санкция в полза на държавата. Тъй като автомобилът, който е управлявал почерпен, не е негова лична собственост, законът предвижда той да заплати неговата равностойност. Сумата възлиза на точно 4500 евро. Към нея се добавят и близо 110 евро за разноски по делото.

Без книжка за дълго

Освен финансовия удар, молдовецът остава и без право да управлява моторно превозно средство за период от една година и седем месеца.

Споразумението вече е окончателно и има силата на влязла в законна сила присъда. Случаят е поредното предупреждение, че новите промени в Наказателния кодекс, предвиждащи конфискация на автомобил или заплащане на пазарната му цена, се прилагат стриктно от съдилищата в региона.

