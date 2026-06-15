Черно БМВ прегази и уби 18-годишно момиче на пешеходна пътека

Нелепа трагедия почерни Черноморието в разгара на летния сезон. 18-годишна украинска гражданка загина на място, след като бе блъсната от лек автомобил на пешеходна пътека на главния път между курортните комплекси Свети Влас и Слънчев бряг.

Тежкият пътен инцидент е станал в понеделник вечерта около 19:45 часа, потвърдиха официално от пресцентъра на полицията.

Фаталният сблъсък на зебрата

Младата жена е пресичала на обозначено за целта място, когато върху нея връхлита черно БМВ. Зад волана на немското возило е бил 21-годишен младеж. По първоначални данни от огледа на местопроизшествието, шофьорът е блъснал момичето с висока скорост, докато то е било по средата на пешеходната пътека. Вследствие на жестокия удар 18-годишната пешеходка е починала на място преди пристигането на екипите на Спешна помощ.

Чакат се пробите за алкохол и наркотици

Към момента органите на реда все още не съобщават дали задържаният водач е седнал зад волана след употреба на забранени субстанции. На място са му взети задължителните проби за алкохол и наркотични вещества, като резултатите от химическия анализ се очакват в най-кратки срокове. Автомобилът е иззет като веществено доказателство, а движението в района на катастрофата остана затруднено часове наред заради провеждането на следствени действия.

Разследването продължава

Полицията продължава активна работа по пълното изясняване на детайлите и точните причини, довели до фаталния край. Проверява се скоростта на автомобила, както и видимостта в участъка по време на инцидента. Предстои да бъдат разпитани свидетели на трагедията и да бъдат иззети записи от камерите за видеонаблюдение в района на курортния път.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com