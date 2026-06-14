Бащата на пребитото 5-годишно дете е бил важна клечка в "Калашниците"

Дете с множество наранявания от системен побой е било прието в спешния център на болницата в Монтана, след което следите му се губят, предаде БНТ. Момиченцето или момченцето така и не е заведено за последващо лечение в болничните отделения. Към момента отговорните институции категорично отказват всякакъв официален коментар по темата, което повдига сериозни въпроси за сигурността на непълнолетното лице.

Дежурният лекар в спешното отделение, който пръв е прегледал малкия пациент, е установил шокиращи находки – по тялото на детето е имало не само пресни травми от насилие, но и множество белези от стари наранявания. Медицинският екип веднага е реагирал и е подал официален сигнал до органите на МВР по сериозно съмнение за упражняван системен тормоз в условията на домашно насилие.

Брутална агресия и страх в семейството

По неофициална информация пострадалото дете е било доведено в спешния център от своята баба. Възрастната жена е разказала пред лекарите, че нейната дъщеря и внучето ѝ живеят във врачанското село Баурене заедно с бащата. Тя изрично е подчертала, че мъжът системно е нанасял побои над майката и над беззащитното дете и се представял за важна клечка в бандата на "Калашниците".

Журналистическо разследване на националната телевизия разкрива още по-притеснителни детайли за профила на насилника. Източници на медията сочат, че бащата се е представял пред местните за влиятелна фигура от известната криминална група на „Калашниците“ в Ботевградско. Според свидетелствата той редовно е злоупотребявал със забранени субстанции и наркотични вещества, което е провокирало пристъпи на неконтролируема агресия у дома.

Спорове за компетентност между прокуратурите

Разследването по случая е в активна фаза, като първоначално бе образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Монтана. Поради естеството на разкритията обаче казусът претърпя бързо развитие на институционално ниво.

От Апелативната прокуратура в София внесоха яснота, че досъдебното производство е иззето и ще продължи под ръководството на Софийската окръжна прокуратура. Юридическата причина за това прехвърляне е, че предполагаемото тежко престъпление спрямо малолетното лице е извършено на територията на Софийска област, където се намира и сочената криминална структура.

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