Всичко за Устата

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Устата среща Шамара в Чикаго

Устата среща Шамара в Чикаго

Да откаже цигарите на турнето, заръчала щерката му Ема Устата и Мишо Шамара ще излязат за първи път заедно на сцена, а срещата е в Чикаго. Двамата са...

19 януари | 18:00
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Устата топи кила с подскоци

Устата топи кила с подскоци

Обувките канго джъмпс те превръщат в кенгуру Канго джъмпс е новия хит във фитнес залите. Обувките на пружини са много популярни и рапърът Устата си г...

01 ноември | 6:20
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Долорес зарязва Устата

Долорес зарязва Устата

Долорес зарязва Устата. Музикалната половинка на рапъра има ново хоби. Кубинската певица ще се върне в детството си със световноизвестния майстор по с...

19 октомври | 19:40
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