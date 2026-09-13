Ето ги най-известните абитуриенти (СНИМКИ)
Те са деца на футболисти, звезди и политици
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Те са деца на футболисти, звезди и политици
Вероятно ще има ново разглеждане на делото
Рапърът се доверява на работата на МВР и прокуратурата
Опозицията пак с пръст в устата
Клип в Москва може да причината за главоболията му
В края на миналата година Устата снима голяма част от от последния си клип - "Свободата на словото" - в Москва
Става дума за парчето "Скъпи, купи ми нещо", което Глория пееше в дует с Илия Загоров
Експерти дават отговорите
Породена от справедливо решение на българските служби
Той разбуни духовете в съседна РСМ със своята песен „Урок по история на Македония”
Всичко е заради новата му песен
Ето какво показват звездите
Дуетът с нова песен
Певецът и стендъп комедиант Иван Динев-Устата е претърпял тежка катастрофа
Удари под кръста от приятели и колеги, както и много смях за негова сметка, очакват изпълнителя за прaзника му
Иван Динев-Устата и Маги Желязкова направиха неочакван дует - те са водещите на Балканския бал. Мегасъбитието ще избухне на 2 март в столичната "Арена...
Рапърът донесе армаган на Софка - обувки с камъни Устата се върна преди дни от едномесечното си турне в САЩ и Канада, а на вратата му го очакваше цве...
Да откаже цигарите на турнето, заръчала щерката му Ема Устата и Мишо Шамара ще излязат за първи път заедно на сцена, а срещата е в Чикаго. Двамата са...
Обувките канго джъмпс те превръщат в кенгуру Канго джъмпс е новия хит във фитнес залите. Обувките на пружини са много популярни и рапърът Устата си г...
Долорес зарязва Устата. Музикалната половинка на рапъра има ново хоби. Кубинската певица ще се върне в детството си със световноизвестния майстор по с...