Желязков с извънредни думи след вота ОБНОВЕНА

Парламентът гласува петия вот на недоверие към правителството на ГЕРБ, БСП и ИТН, подкрепяно и от ДПС - Ново начало.

И за пети път кабинетът "Желязков" оцеля, а обединената опозиция не успя.

"За" вота гласуваха 101 депутати, против - 133-ма.

Правителството беше подкрепено от групите на ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и ДПС-НН. Лидерът на първата политическа сила Бойко Борисов не беше в пленарната зала при гласуването.

За първи път вотът на недоверие е подкрепян от всички опозиционни политически сили.

Инициатори са от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ, които станаха и вносители на вота. Те обаче получиха подкрепа и от "Възраждане" и "Величие".

Този вот не беше осъществен и правителството продължава работа.

За стабилност в страната и партньорство с институциите извън България. В последните дни наблюдавахме ескалация на общественото напрежение. Това отбеляза минути след неуспешния вот на недоверие премиерът Желязков.

Това беше провокирано с риторика от парламентарната и извънпарламентарна опозиция с привидно революционна ситуация. Кулминацията естествено, но неочаквано по мащаб се оказа днес. Ненужна, грозна, неприятна и несъобразена с очакванията на обществото.

Мястото на дебата е в парламентарната зала, както мястото на правосъдието е в съдебната зала, не на улицата. Протестът е на улицата,но не и дебатът, битката.", каза оше премиерът.

Моят скромен призив е да се опитаме да пазим поне малко по-мъдро българската демокрация, трудно извоювана, преминала през много изпитания. И най-вече трябва да я опазим от нашата собствена прегръдка, която може да я задуши, от нашата ревност, нашето его и нашата криворазбрана гордост.

Ние като народ не можем да поемем повече омраза, добави Желязков.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com