Желязков с извънредни думи след вота ОБНОВЕНА
Опозицията пак с пръст в устата
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Опозицията пак с пръст в устата
Според биолози само в една чаена лъжичка кал има хиляди микроорганизми, които могат да ни убият
Няма да може да вземе Трент Алекзандър Арнолд
"Това е най-малкото, което трябва да ви бъде показано", каза Христо Петров на ГЕРБ
Заплашва ни висока инфлация заради цените на тока, каза експертът на ИТН
Майката възнамерява да съди училището
Той ще замени като отпечатък картата
60-годишният Джузепе Фанара от девет години излежава доживотна присъда
Тежък побой, стигнал до кърваво меле се разигра заради жена в ломско
Успешна реплантация на палец на ръката на 17г. момче, пострадало при битов инцидент извърши екипът на доц. д-р Маргарита Кътева, ортопед- травматолози...
Рафаел Бенитес предупреди, че в "Реал" няма незаменими и че това се отнася и за Кристиано Роналдо. В отговор на обвиненията на Карим Бензема, че му е...
Голямо количество земна маса е затрупало работник в Исперих, предаде "Фокус". Сигналът е подаден в МВР-Разград около 11:30. Инцидентът е станал при из...
Дипломат №1 поиска обяснения от Бойко Коцевза санкциите срещу Русия Искри заради санкциите срещу Русия прехвърчаха между външния министър Даниел Мито...
Работник бе затрупан до кръста при ремонтни дейности в благоевградски завод. сигналът за трудовата злополука е подаден малко преди 11,00 часа днес на...
"Аз ще се върна!", отсече Патрик ван Анхолт. Левият бек на "Витес" загуби битката с 20-годишния Теренс Конголо от "Фейенорд". "Разбира се, че съм разо...
Хасково. Пиратка откъсна върха на малкия пръст на ръката на мъж в Хасково в празничната нощ. Пстрадалият е прегледан от дежурния лекар, раната е обра...
Лъжа е, че го пазим в буркан, твърди съдебният лекар д-р Христо Еленски
София. Социалните мрежи изригнаха заради клип с напушен ученик, който показва среден пръст пред портретите на Любен Каравелов, Христо Ботев, Пенчо Сла...
Стрелча. Стъкленица с пръст от гроба на хан Аспарух бе донесена в България от Украйна, съобщи Kmeta.bg. В Украйна се намира гробът на основателя на бъ...