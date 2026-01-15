Драма в София. Летят пожарни и линейки

Пожар е избухнал тази сутрин в столичния квартал „Левски“, след като къща е пламнала при все още неустановени обстоятелства. Сигналът за инцидента е подаден около 09:20 ч.

При пожара двама души са тежко пострадали и са откарани в болница. 75-годишна жена е настанена във ВМА след обгазяване, а 45-годишен мъж с изгаряния е транспортиран в спешната болница „Пирогов“.

Още двама души са леко обгазени, прегледани на място от екипи на Спешна помощ и освободени за домашно лечение.

По информация на bTV къщата е била умишлено запалена. Това е заявил пред екип на медията човек, който се е намирал вътре.

