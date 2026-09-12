Евтим Милошев отличи легендите на българската култура часове преди 24 май
Валентин Ганев, Любомир Денев и Рада Москова сред големите победители на вечерта
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Валентин Ганев, Любомир Денев и Рада Москова сред големите победители на вечерта
Във фестивала на 30 и 31 август участват емблематични за жанра изпълнители
На 20 септември композиторът подарява концерт на своята публика по случай 65-ия си юбилей Неповторим коктейл от джаз, поп и рок ще ни поднесе Маестро...
Любомир Денев е едно от най-големите имена в съвременната българска музика. Композира за киното и театъра, прави солова джаз кариера. Изнася концерти...
В небето се появиха 2 дъги, когато с Недков стиснахме ръцете си за "Знакът на българина"
Стара Загора. Със световната премиера на музикалната увертюра „And The Trumpets Sing" /„Песента на тромпетите"/ на Любомир Денев, един от доайените на...