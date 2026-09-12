Всичко за Любомир Денев

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Джаз под дъжда

Джаз под дъжда

Стара Загора. Със световната премиера на музикалната увертюра „And The Trumpets Sing" /„Песента на тромпетите"/ на Любомир Денев, един от доайените на...

14 юни | 10:49
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