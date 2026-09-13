31 творби на Вадо във Виена
Васил Докев-Вадо представи в галерията на Дом "Витгенщайн" във Виена изложбата си "Полет във времето". 31 творби са обединени от общата тема за полет...
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Васил Докев-Вадо представи в галерията на Дом "Витгенщайн" във Виена изложбата си "Полет във времето". 31 творби са обединени от общата тема за полет...
Виена. Известният български художник Васил Докев-Вадо представи в галерията на Дом Витгенщайн във Виена новата с изложба "Полет във времето". Експозиц...
Банско. Известният български художник Васил Докев-Вадо откри своя изложба в „Кемпински Хотел Гранд Арена Банско". Тя е част от поредицата изложби по и...