Всичко за Васил Докев-Вадо

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31 творби на Вадо във Виена

31 творби на Вадо във Виена

Васил Докев-Вадо представи в галерията на Дом "Витгенщайн" във Виена изложбата си "Полет във времето". 31 творби са обединени от общата тема за полет...

02 март | 19:05
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