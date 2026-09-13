Дрейк беснее срещу Rolling Stone
Дрейк не пожали и паметта на Хофман в името на славата си
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Дрейк не пожали и паметта на Хофман в името на славата си
"Papa Was a Rollin' Stone" бе един от хитовете на The Temptation през 70-те на миналия век. 42 г. след излизането на сингъла папа Франциск се появи в...
Калифорния. Foo Fighters са започнали работа по нов албум, новината разкри китаристът Крис Шифлет за Rolling Stone. Музикантът потвърди, че групата ре...