Пънк революция в грима
Забравете фон дьо тена, заложете на оранжев гланц за устни Очите говорят по-добре от устните, а магнетичният поглед е най-силното оръжие в ръцете на...
Следете всички новини, анализи и коментари за Пънк. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Забравете фон дьо тена, заложете на оранжев гланц за устни Очите говорят по-добре от устните, а магнетичният поглед е най-силното оръжие в ръцете на...
София. Сезонът на големите бунтари е в разгара си. Най-радикално настроените спецове във визията заковаха новия тренд при прическите - скандални цвето...
Посрещнете пънка, призовават стилистите