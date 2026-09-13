Всичко за Пънк

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Пънк революция в грима

Пънк революция в грима

Забравете фон дьо тена, заложете на оранжев гланц за устни Очите говорят по-добре от устните, а магнетичният поглед е най-силното оръжие в ръцете на...

04 септември | 20:45
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Пънк в розово

Пънк в розово

София. Сезонът на големите бунтари е в разгара си. Най-радикално настроените спецове във визията заковаха новия тренд при прическите - скандални цвето...

07 юни | 20:45
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