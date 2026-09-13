Прекрасно видео на "Ролинг Стоунс": Аня Тейлър-Джой блести
Новата песен на титаните е "Jealous Lover"
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Новата песен на титаните е "Jealous Lover"
„Foreign Tongues“ идва след месеци загадки и тайни послания
Очаква се новият албум да излезе през юли, като неговото заглавие все още не е обявено
Някои от легендарните музиканти са омагьосани от нея
Излиза 24-ият британски и 26-ият американски студиен албум
Групата обяви в четвъртък 12-те парчета от албума
Фронтменът на "Ролинг стоунс" младее с йога, секс и билки
Рок иконата със симптоми на Ковид-19
На барабаните беше Стив Джордан
Чарли Уотс почина на 80
Легендарните рокаджии отвориха магазин в центъра на Лондон
Заради пандемията рокаджиите бяха принудени да отменят най-скорошното си турне
Записът е бил смятан за изгубен
Новата версия на "Goats Head Soup" ще съдържа три неиздавани песни
Екипът на президента нарушава авторските права на групата
Съревнованието между „Бийтълс“ и „Ролинг стоунс“ продължава
В разгара на кризата рок динозаврите издадоха първата си песен от 8 години
Нова излъчва мегаконцерта на живо в нощта на 18 срещу 19 април от 03:00 ч., а след това и в 12.30 ч. на Великден
Глобалното събитие в подкрепа на борбата срещу пандемията гледаме на живо в ефира на Нова телевизия на Великден
Независимо от съревнованието между нас, ние винаги сме били приятели, признава Пол