Фаталната жена, която преспа с целия Ролинг Стоунс!

Ето това си е фатална жена!

Анита Паленберг е била една от най-желаните жени на шейсетте: актриса и модел, която станала известна след ранна връзка с Брайън Джоунс и след това тринадесетгодишна любовна афера с Кийт Ричардс, която довела до раждането на три деца.

Тя е жената, която успя да съблазни всички членове на Rolling Stones, като те всички успяват да си я поделят, пише "Курир".

Паленберг е италианско-немска моделка, родена през 1942 г. и израснала в разкъсвана от война Германия. Тя отива в интернат, където започва да говори свободно на четири езика, но е изгонена на 16. По-късно тя прекарва известно време в Рим и Ню Йорк, където играе и също за кратко участва в проектите на Анди Уорхол.

Докато е на работа като моделка в Мюнхен, тя се забърква с членове на Rolling Stones, което променя хода на живота й завинаги. Тя започва двугодишна връзка с Брайън Джоунс, за когото се твърди, че е ставал агресивен след употреба на наркотици. Джоунс умира от свръхдоза наркотици в басейна си през 1969 г.

Именно Кийт Ричардс "спасява" Анита от Джоунс. Двамата започват връзка, която ще е около 15 години. Тя става безвъзвратно вплетена в митологията на култовата група - (предполага се, че точно от нея идва "звука на сова" в Sympathy for the Devil) и се появява в техния противоречив филм Performance от 1970 г.. Последният включва среща с Джагър, коeто вбесява Ричардс.

Тя има три деца с Ричардс, едното от които e починало. Смъртта на детето кара свекървата й да я обяви за неспособна за майка. Скоро тя се пристрастява към наркотиците и алкохола и се лекува дълго време.

Пишейки в книгата си Up and Down with the Rolling Stones през 2010 г., бившият асистент на Ричардс Тони Санчес я описва като жената, която „почти разби Rolling Stones“.

"Анита беше най-сексапилната жена, която някога съм виждал. По това време тя беше на 26 години, с руса коса, красиви котешки очи и дълго, гъвкаво тяло", каза той.

„Тя също така беше забавна и интелигентна, но имаше проблем, когато ставаше въпрос за „Ролинг Стоунс“. „Тя вече имаше двегодишна връзка с Брайън Джоунс, след това беше с Кийт, впоследствие изглежда, че е искала Мик Джагър."

Въпреки успеха си, Анита претърпя трагедия в личния си живот. Тя е обвинена в непредумишлено убийство през 1979 г., след като мъж на име Скот Кантрел се самоубива с нейния пистолет в дома в Ню Йорк, който тя споделя с Ричардс. Около две години след това Кийт Ричардс среща бъдещата си жена Пати Хансен.

Паленберг умира на 13 юни 2017 г., на 75 години, поради усложнения от хепатит С. Освен двете си деца тя има и петима внуци, пише Блиц.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com