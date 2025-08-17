Тамара Глоба разкри! Съдбата носи пари за една зодия

Известният астролог Тамара Глоба разкри, че една зодия ще бъде погалена от съдбата от понеделник до края на август.

В своя подкаст тя обяви, че Девите няма да им се налага да работят усилено за пари, защото помощта ще дойде от роднини и приятели.

Астрологът смята, че до края на август представителите на тази зодия ще се съсредоточат върху печалбите и то без особени усилия.

Съдбата ще им помогне, финансите ще дойдат неочаквано благодарение на хората около тях, а не на работа или допълнителни проекти, подчерта Глоба.

Освен това тя отбелязва, че Девите ще имат успех не само по отношение на парите, но и по всички въпроси, свързана с работата.

Тя съветва Девите да не се нагърбват сами с поставените от тях цели в работата, а да търсят сътрудничество с приятели и колеги, на които разчитат - това ще им помогне за постигане на още по-голям успех.

