Паднаха тайни за новия албум на "Ролинг Стоунс"

Новият албум на „Ролинг Стоунс“ „Hackney Diamonds“, който ще излезе на 20 октомври, ще включва сътрудничества с Пол Маккартни, Елтън Джон, Лейди Гага, Стиви Уондър и бившите членове на групата Бил Уаймън и Чарли Уотс, предава EFE.

Групата обяви в четвъртък 12-те парчета от албума, който се открива със сингъла "Angry" - песен, която препраща към класическото рок звучене на „Ролинг Стоунс“, предаде БГНЕС.

Според съобщението за пресата албумът - първият с нови песни за последните 18 години - е записан в Henson Recording Studios в Лос Анджелис, Metropolis Studios в Лондон, Sanctuary Studios в Насау (Бахамски острови), Electric Lady Studios в Ню Йорк и Hit Factory/Germano Studios, също в Ню Йорк.

Това е първият албум на групата, продуциран от продуцента и музикант Андрю Уат.

Бившият барабанист Чарли Уотс, който почина преди две години, се появява в две песни - "Mess It Up" и "Live By The Sword", които са записани през 2019 г., разкриха негови колеги от групата по време на представянето на албума.

Бил Уаймън, бившият басист на „Ролинг Стоунс“, който напусна групата през 1993 г., също участва в последната спомената песен.

Лидерът на групата, която десетилетия наред съперничи на „Ролинг Стоунс“ за рок първенството и сърцата на публиката, Пол Маккартни („Бийтълс“), доказва добрите си отношения с групата, като свири на бас в "Bite My Head Off".

По подобен начин друга жива легенда, Елтън Джон, свири на пиано в "Get Close" и "Live By The Sword", а вокалите на Лейди Гага и музиката на Стиви Уондър се чуват в "Sweet Sounds Of Heaven" .

Останалите песни в албума са: "Depending On You", "Whole Wide World", "Dreamy Skies", "Driving Me Too Hard", "Tell Me Straight" и "Rolling Stone Blues".