Мик Джагър - един рок хулиган на 80

Фронтменът на "Ролинг стоунс" Мик Джагър празнува 80, но не показва признаци на остаряване, предаде АФП. Верен на стила си, музикантът планира да отбележи рождения си ден подобаващо - според британските таблоиди ще организира огромно парти в Югозападен Лондон. Лошо момче, секссимвол, неподражаема рокзвезда - Мик Джагър е в центъра на вниманието на обществото десетилетия със своите провокации, ексцесии и завоевания. Въпреки че все още е в отлична форма, през 2019 г. Мик Джагър все пак претърпя сърдечна операция. Но драконовският му режим с йога, билкови сокове, плодове и витамини, е запазил стройната му фигура, а сексът поддържа бодрия му дух.

Майкъл Филип Джагър е роден на 26 юли 1943 г. в Дартфорд, в семейство от средната класа. Син на фризьор и учителка по физическо възпитание, той не е предопределен за музикална кариера. През 1961 г. постъпва в престижното Лондонско училище по икономика, но скоро му омръзват лекциите по финанси, които все пак изострят деловия му нюх, и предпочита ритъм енд блуса на Чък Бери.

Като дете Мик Джагър претърпява инцидент, докато играе баскетбол, при който прехапва езика си и глътва връхчето му. След тази случка говорът му се променя, акцентът също и в гласа му се появява една дрезгавина, която изиграва своята ключова роля по-късно.

Джагър се среща със своя бъдещ колега от The Rolling Stones - Кийт Ричардс, още докато двамата са на 5 в началното училище. След две години обаче Мик напуска това училище и двамата губят контакт за известно време. Междувременно Джагър открива любовта към музиката, особено към ранния рокендрол. Приятелите се срещат отново седем години по-късно. Мик просто попада на Кийт на една гара и се преоткриват. Скоро основават групата "Little Boy Blue & the Blue Boys".

Всъщност от тази банда се ражда The Rolling Stones, когато към тях се присъединява съквартирантът на Кийт Ричардс - Брайън Джоунс, а после Иън Стюарт и Чарли Уотс. По това време най-главният в бандата е Джоунс. Освен че свири на бас, той действа и като мениджър на групата, като взима по 5 паунда повече на шоу, a Мик Джагър е просто певец.

В началото на кариерата им песните на Rolling Stones са предимно кавъри и блус парчета. Мениджърът на бандата Андрю Лууг Олдъм казва на Мик и Кийт, че ще спечелят повече, ако сами пишат песните си като The Beatles. Заключва ги в стая и ги оставя да творят. Резултатът не закъснява. След "As Tears Go By" двамата стават от най-успешните автори на песни в историята.

През 1967 г. Мик и Кийт са обвинени за отделни случаи, свързани с притежание на наркотици. Джагър дори е осъден на три месеца затвор и това става повод за протест сред известни британски артисти и в крайна сметка присъдата му е променена на условна. Мик Джагър има малки роли в няколко филма. Той е трябвало да играе в шедьовъра на Стенли Кубрик "Портокал с часовников механизъм" в ролята на главния герой Алекс. Останалите момчета от Rolling Stones трябвало да влязат в ролите на гангстерчетата от бандата на Алекс, а Beatles трябвало да се погрижат за музиката на филма.

Мик Джагър е посветен в рицарство от принц Чарлз през 2003 година. Тогава старият му приятел Кийт Ричардс казва, че той би отхвърлил подобно предложение, защото не отговаря на това, което Rolling Stones са всъщност. Мик се оправдава, че Тони Блеър го е убедил. Джагър има 8 деца от 5 жени. Милионерът отдавна не е "лошото момче" от ранните си години. Според "Сънди Таймс" през 2021 г. състоянието му се оценява на около 310 милиона британски лири.