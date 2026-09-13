Всичко за Шекспир

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Шекспир и Джон Гилгуд в НДК

Шекспир и Джон Гилгуд в НДК

Поредното интересно заглавие по произведение на великия Шекспир гледаме в "Люмиер" на 21 и 26 октомври от 19 часа. "Книгите на Просперо" е на Питър Г...

23 август | 12:50
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Принц Чарлз игра Хамлет

Принц Чарлз игра Хамлет

Бащата на Уилям води честванията за 400-годишнината от смъртта на Шекспир Чарлз стана принц на Дания. Британският престолонаследник се превъплъти в Х...

25 април | 5:15
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