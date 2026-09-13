В памет на Робърт Уилсън: "Бурята" от Шекспир в Народния театър
София става част от международната линия Robert Wilson Memorials
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София става част от международната линия Robert Wilson Memorials
Тя е испанска, разказва я световен майстор на мистериите
Открита е по време на реставрация на британски театър
Рядката книга е от 1623 г
Изследователи смятат, че Френсис Бейкън е написал пиесите
Антъни Бърджес възпява гения, разкривайки събития и личности от епохата
Поредното интересно заглавие по произведение на великия Шекспир гледаме в "Люмиер" на 21 и 26 октомври от 19 часа. "Книгите на Просперо" е на Питър Г...
Софийската филхармония чества празника на Англия със специален концерт На 12 юни, 19 ч. в зала „България" Софийската филхармония ще представи един „к...
Бащата на Уилям води честванията за 400-годишнината от смъртта на Шекспир Чарлз стана принц на Дания. Британският престолонаследник се превъплъти в Х...
Книгата на Джон Хъдсън "Смуглата лейди на Шекспир", в която се твърди, че еврейката е автор на някои от пиесите на Барда
Британски историк твърди, че поетът лауреат Уилям Давенант, на когото Шекспир е бил кръстник, е извънбрачен син на драматурга, съобщи в. "Дейли мейл",...
България е готова с проектите си на нови учебни програми за първи, втори, пети, шести и осми клас. Още от догодина промените влизат в сила първо за пе...
Немското издание на книгата му "30 паунда" бе представено в Лайпциг, Берлин и Хамбург Автобиографичният роман на Мартин Ралчевски вече може да се куп...
За първи път от 400 години насам светът може да види истинското лице на Шекспир. Откритието е на британския учен Марк Грифитс, който намерил негов авт...
Два уникални тома по случай 540-годишнината от рождението на великия Шекспир обнародва издателство "Захарий Стоянов". Първият е приютил на 433 страниц...
В словото му са закодирани математика и музикаСпектакълът "И само туй: Любов!" е компилация от най-красивите му текстове, казва Сава Драгунчев Сава Д...
Шекспировата трагедия "Макбет", претворена от Верди и поставена от Метрополитън опера, ще гледаме на живо от Ню Йорк. Това ще се случи на 11 октомври...
Как Ромео стана вратар, а Жулиета спечели 100 бона от "Стани богат" "Ще бъда откровен към вас, приятели: Евгени ми хареса". По принцип изобретателят...
Звездите от световноизвестния театър "Глобус" играят на "Варненско лято" "Варненско лято" посреща звездите на прочутия театър "Глобус". Наследниците...
Добрич. Студенти от Висше училище Международен колеж и учители по английски език от частната английска гимназия "Райко Цончев" в Добрич създадоха клуб...