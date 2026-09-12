Директорът на Театър Българска армия Мирослав Пашов в деня на премиерата: Фалшът в “Хамлет” е жив и днес

Преди 29 години проф. Атанас Атанасов е играл централната роля в пиесата и сега ще предаде щафетата на талантливия си син Ясен