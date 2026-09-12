Той надживя Висоцки с 46 години. Отиде си последната легенда от „Таганка“
Двамата изиграха феноменалните постановки „Хамлет“ и „Майсторът и „Маргарита“
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Двамата изиграха феноменалните постановки „Хамлет“ и „Майсторът и „Маргарита“
Преди 29 години проф. Атанас Атанасов е играл централната роля в пиесата и сега ще предаде щафетата на талантливия си син Ясен
Все още не е ясно кога новата пиеса ще може да се играе
Бащата на Уилям води честванията за 400-годишнината от смъртта на Шекспир Чарлз стана принц на Дания. Британският престолонаследник се превъплъти в Х...
Майната им на политиците, каза световният актьор след представление за датския принц Няколко снимки на Бенедикт Къмбербач с брада и изтощен вид обико...
Екранният маратон стартира едновременно в НДК и край Триумфалната арка Гледаме Бенедикт Къмбербач на Киноманията през ноември Поредната Киномания за...
Бенедикт Къмбербач стана масово известен като Шерлок Холмс, и то година след като друг невероятен актьор - Робърт Дауни-младши - го изигра на големия...
Бенедикт Къмбербач продължава да предизвиква мегаистерия с появата си на малкия и големия екран, но не по-малко и в театъра. Страхотният британец, кой...
София. "Хамлет", най-награждаваният спектакъл за 2013-а, ще препълни Народния за 50-и път на 18 февруари. Отличен подарък за своеобразния юбилей е пок...
Варна. Леонид Йовчев, притежател на "Аскеер" и племенник на МВР-шефа Цветлин Йовчев, ще изиграе своя Хамлет в Летния театър на морската ни столица. Т...