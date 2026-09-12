Всичко за Хамлет

Следете всички новини, анализи и коментари за Хамлет. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Вестник "Стандарт" Култура
Принц Чарлз игра Хамлет

Принц Чарлз игра Хамлет

Бащата на Уилям води честванията за 400-годишнината от смъртта на Шекспир Чарлз стана принц на Дания. Британският престолонаследник се превъплъти в Х...

25 април | 5:15
0 коментара
6177
Идва новият Хамлет

Идва новият Хамлет

Екранният маратон стартира едновременно в НДК и край Триумфалната арка Гледаме Бенедикт Къмбербач на Киноманията през ноември Поредната Киномания за...

31 август | 20:50
0 коментара
33056
Новото чудо на Лондон

Новото чудо на Лондон

Бенедикт Къмбербач стана масово известен като Шерлок Холмс, и то година след като друг невероятен актьор - Робърт Дауни-младши - го изигра на големия...

15 август | 21:35
0 коментара
14929
Шерлок Холмс подлуди Лондон

Шерлок Холмс подлуди Лондон

Бенедикт Къмбербач продължава да предизвиква мегаистерия с появата си на малкия и големия екран, но не по-малко и в театъра. Страхотният британец, кой...

12 август | 21:15
0 коментара
11219