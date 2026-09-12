Истината за Алиса! Денят, в който една приказка промени всичко - дори медицината
На 80 години Алиса Лидъл се разделя с ръкописа, който превръща една щура фантазия в индустрия за милиарди
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На 80 години Алиса Лидъл се разделя с ръкописа, който превръща една щура фантазия в индустрия за милиарди
„Литературният джубокс“ е продължение на популярния проект „Скритите букви“
Осем от книжките, продали над 44 милиона копия по цял свят, вече и на български език
Димитър Никленов е тазгодишният носител на Националната награда за детска литература „Петя Караколева“
Кърджали. Писателят Тодор Каракашев е тазгодишният носител на Националната награда за детска литература „Петя Караколева". Призът му бе връчен за книг...
Кърджали. Мая Дългъчева е тазгодишният носител на Националната награда за детска литература "Петя Караколева". Името на новия лауреат за 2013 бе обяве...