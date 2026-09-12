Панаир на куклите в София. 26 световни спектакъла
В рамките на тазгодишното издание на фестивала Столичен куклен театър ще отбележи и своя 80-годишен юбилей
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В рамките на тазгодишното издание на фестивала Столичен куклен театър ще отбележи и своя 80-годишен юбилей
Георги Георгиев-Гец остави незабравими роли
Битка между доброто и злото в пиесата на Астрид Линдгрен
Премиерата на „Златка-Златното момиче“ e на 15 май
Първото представление е на 26 септември от 19
„Последният човек“ по романа на Джордж Оруел „1984“ е поредното предизвикателство за трупата на Старозагорския куклен театър
Сградата на кукления театър в Сливен, която е собственост на Главното мюфтийство, е в окаяно състояние. От покрива има течове, а сцената е изгнила, но...
Всяка неделя на сцената на Кукления театър ще оживяват любими приказни герои. Първият премиерен спектакъл „С огъня игра не бива", постановка на Панайо...
Откраднаха медния покрив на Кукления театър във Варна, съобщиха от културната институция. Вандалският акт се е случил точно в светлите дни на Рождеств...
Коледните промоции завладяха и храма на Мелпомена. Силистренският драматично -куклен театър пусна предпразнично намаление на билетите си 3 в 1. Все...
Над 300 деца в препълнения салон на театъра в Кърджали аплодираха Червената шапчица и Вълка в спектакъла на Александър Качов „За една обикновена шапч...
Народният представител Цвета Караянчва кани на 4 октомври децата на Кърджали на забавното куклено представление „За една обикновена шапчица червена" п...
Столичният куклен театър ще има четири премиери през октомври. Интерактивният куклено-театрален спектакъл „Пази детето", който се реализира по Програм...
Кубрат и Тервел Пулеви ще се появят в необичайно на пръв поглед място за тях - Столичния куклен театър. И няма да са от плат и конци, а съвсем истинск...
"Ромео и Жулиета, сонет безсмъртната любов", "Албена или убийството на красивото у човека" (10 декември), "Невъзможната Ти, Невъзможната Аз" (17 декем...
Актьори играят в болница за радост на малките пациенти Общински куклен театър - Благоевград започва празничния месец декември с премиера на постановк...
Кърджали. Театър „Димитър Димов" със сцена „Кадрие Лятифова" в Кърджали започна новия си 55-и творчески сезон с възраждане на Куклената формация. В тр...
София. Моноспектакълът на Бойка Велкова „Пътят кък Афродита" и историята за Тим Талер „Продаденият смях" привличат малки и големи зрители. ПРЕДСТАВЛЕ...
С постановки ще се почете 450-годишнината от рождението на Шекспир и 125-годишнината от рождението на великия малък човек Чарли Чаплин Варна. Във Ва...
София. 8-ият международен фестивал за уличен и куклен театър 2014 "SOFIA PUPPET FAIR" ще се проведе през септември в столицата със съдействието на Сто...