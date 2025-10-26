Братя с лъвски сърца в Столичния куклен театър

„Братята с лъвски сърца“ от Астрид Линдгрен е новата премиера в Столичния куклен театър, салон „Гурко“ 14. Вдъхновяващата история за смелостта, любовта и силата на братската връзка, която надживява дори смъртта, е режисирана от Марий Росен. Това е неговият дебют в жанра. Този път той представя своя интерпретация на класическо произведение чрез средствата на кукления театър.

В спектакъла участват някои от най-ярките актьори на трупата: Любомир Генчев, Мариан Рангелов, Мила Коларова, Румен Гаванозов, Стефан Димитров и Стоян Дойчев. Визуалната среда на Албена Баева и вълшебните кукли пренасят публиката в магическия свят на Нангияла – място, където доброто и злото се сблъскват в битка, която всеки трябва да води първо в собственото си сърце. Сценографията и куклите са на Борис Далчев и Невена Георгиева, а музиката – на Александър Евтимов. Спектакълът е подходящ за деца над седем години и за всички, които вярват, че смелостта не е липса на страх, а избор да вървиш напред въпреки него.

„Братята с лъвски сърца“ обединява поезията на Линдгрен с новаторския почерк на Марий Росен и магията на кукления театър. Следващите представления са на 1 и 2 ноември.

