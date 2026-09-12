Когато славата убива: общата съдба на Даяна и Каролин Кенеди
Принцесата на народа и американската принцеса живяха под безмилостния прожектор на световната слава – и си отидоха твърде рано
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Принцесата на народа и американската принцеса живяха под безмилостния прожектор на световната слава – и си отидоха твърде рано
Първата дама носи палто и пола от копринена вълна Adam Lippes
Разбито сърце погубва оперната дива, чийто живот е пълен с драматични обрати
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Ако не правя секс всеки ден, получавам главоболие, хвалил се е президентът Джон Ф. Кенеди, който бе убит в Далас точно преди 51 години, и съпругата м...
Във фаталния ден: Джон и Джаки по-близки от всякога