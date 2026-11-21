Прекратиха делото срещу Румен Гайтански и Стоян Мавродиев
Няма доказателства за престъпления, става ясно от решението на СГП
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Няма доказателства за престъпления, става ясно от решението на СГП
Примката около бившия шеф на ББР се затяга
Магистратите му наложиха най-тежката мярка за неотклонение
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Примката се затяга! Извънредна новина за Гайтански и Мавродиев съобщи вътрешният министър Калин Сто...