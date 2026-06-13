Рекорден брой тютюнджии от Пиринско работят в гръцки ниви
Изкарват надница между 20 и 30 евро в южната ни съседка Хиляди тютюнджии от Пиринския край са на гурбет в Гърция. Заради ниските изкупни цени на тют...
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Изкарват надница между 20 и 30 евро в южната ни съседка Хиляди тютюнджии от Пиринския край са на гурбет в Гърция. Заради ниските изкупни цени на тют...