Мидълзбро и Саутхямптън блокираха заради скандал преди мача
Пропуски и греда запазиха интригата жива в битката за Висшата лига
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Пропуски и греда запазиха интригата жива в битката за Висшата лига
"Червените" взимат играч от Мидълзбро
След 6 години отсъствие "Мидълзбро" се завърна във Висшата лига. Тимът направи решително 1:1 на "Ривърсайд" в двубой от последния кръг на Чемпиъншип с...
"Дузпул" - това е новото име на английския гранд "Ливърпул". Феновете на отбора сами го дадоха след уникалната драма с дузпи срещу "Мидълзбро" за Куп...