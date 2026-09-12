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"Ливърпул" стана "Дузпул"

"Ливърпул" стана "Дузпул"

"Дузпул" - това е новото име на английския гранд "Ливърпул". Феновете на отбора сами го дадоха след уникалната драма с дузпи срещу "Мидълзбро" за Куп...

24 септември | 17:35
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