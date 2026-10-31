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Махидевран султан се омъжи

Махидевран султан се омъжи

Анкара. Нур Айсан, която се прочу като Махидевран от "Великолепният век", се омъжи за известния бизнесмен Левент Везироглу. Звездата, покорила феновет...

05 ноември | 21:32
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