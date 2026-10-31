15 г. след „Великолепният век“! Султан Сюлейман и Хюрем отново заедно
Задава се нов филмов хит, който обешава да е най-гледаното събитие в региона. Пролет на Имроз
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Задава се нов филмов хит, който обешава да е най-гледаното събитие в региона. Пролет на Имроз
Анкара. Нур Айсан, която се прочу като Махидевран от "Великолепният век", се омъжи за известния бизнесмен Левент Везироглу. Звездата, покорила феновет...
София. "Великолепният век" се завръща в ефира на TV7 довечера. Хитовият исторически сериал ще се излъчва всяка сряда и четвъртък от 20:30 часа. В сер...