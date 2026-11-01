Джак Никълсън изчезна: Майкъл Дъглас разкри как живее легендата на Холивуд
89-годишният актьор отдавна стои далеч от камерите. Неговият приятел Майкъл Дъглас увери, че се чувства добре, и разказа любопитни подробности за ежед...
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89-годишният актьор отдавна стои далеч от камерите. Неговият приятел Майкъл Дъглас увери, че се чувства добре, и разказа любопитни подробности за ежед...
Новата продукция на Нетфликс излиза на 18 септември
На 27 май 2014 г. Народният театър гостува на сцената на Македонския национален театър с представлението „Полет над кукувиче гнездо" на режисьора Алек...