„Такси за рая“: Едно бдение, много абсурд и балкански смях до сълзи
Черната комедия на Иван Ничев и Тодор Чапкънов събира Диляна Попова, Башар Рахал и още куп популярни актьори. Гала премиерата е на 1 декември, а от 4...
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Черната комедия на Иван Ничев и Тодор Чапкънов събира Диляна Попова, Башар Рахал и още куп популярни актьори. Гала премиерата е на 1 декември, а от 4...
Фестивал на американското кино
София. Черната комедия "Операцията" на Иво Сиромахов, режисирана от Борис Панкин, от днес е в официалния афиш на Сатирата. В нея Орлин Горанов е анест...