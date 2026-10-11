Честит рожден ден на проф. Георги Рачев

Рожден ден днес празнува един от най-известните български климатолози, географи и университетски преподаватели проф. Георги Рачев. Роден е на 11 октомври 1955 г. в София. През 1979 г. завършва специалност „География“ и втора специалност „Философия“ в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В периода 1979–1982 г. работи като специалист в Географския институт към БАН.

Кариерата му на преподавател започва през 1982 г. в катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“ в Софийския университет. В академичната си дейност той обучава поколения студенти по предмети, свързани с синоптичната климатология, възобновяемите енергийни източници, управлението на природните ресурси и климатичните промени.

Освен с научна работа, проф. Рачев е широко познат на обществеността като атрактивно медийно лице. Благодарение на своя характерен стил, увлекателно говорене и хумор, той превръща прогнозите за времето и сложните климатични анализи в достъпно и любимо за публиката съдържание.

Заема активно участие и в туристическия сектор като зам.-председател на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА). Проф. Рачев е автор на редица научни публикации, монографии и учебни помагала.

Днес празнуват още:

Бориса Тютюнджиева, модел и актриса

Борислав Виларов, политолог

Доц. д-р Елиза Тюфекчиева, акушер–гинеколог, „Майчин дом“

Ст. н. с. Лъчезар Костов, почетен член на Съюза на физиците в България

Красимир Катев, финансист