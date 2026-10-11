Путин пуска дизел за Америка. Големият въпрос е откъде ще дойде

Русия започва незабавно да отменя част от забраната за износ на дизелово гориво след договорка между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп. Москва обещава доставки за американския и световния пазар, които постепенно да достигнат 3 милиона тона месечно. Решението обаче идва в момент, когато украинските удари са нанесли сериозни поражения на руските рафинерии, а производството на дизел е намаляло с близо 30%. Възниква въпросът откъде Русия ще осигури обещаните количества, без да предизвика нов недостиг на вътрешния си пазар.

Москва обещава рязко увеличение на износа

Руският вицепремиер Александър Новак обяви, че страната е готова да изнесе 300 000 тона дизелово гориво още през октомври. През ноември количествата трябва да достигнат 500 000 тона, а през декември - 1 милион тона. В перспектива Москва планира да увеличи доставките до 3 милиона тона месечно.

„Обемите на производство са достатъчни, за да задоволят изцяло както вътрешното търсене, така и да осигурят износ за световния пазар в договорените количества“, заяви Новак.

Обявеното решение идва след телефонния разговор между Путин и Тръмп на 9 октомври, по време на който двамата са обсъдили доставките на петролни продукти. Русия започва да премахва ограниченията по-рано от предвидения срок.

Откъде Русия може да намери горивото

Въпреки тежките поражения върху нефтопреработвателната индустрия Русия продължава да произвежда значителни количества дизел. Страната традиционно е един от най-големите износители в света, като преди въвеждането на ограниченията е продавала зад граница приблизително половината от производството си на дизел и газьол.

Това означава, че дори при съществен спад в производството е възможно да остава известно количество за износ след задоволяване на вътрешните потребности. Допълнителен източник могат да бъдат и наличните запаси, макар че няма публично потвърдени данни колко дизел е натрупан в руските хранилища.

Самият Новак предупреди още на 2 октомври, че прекомерното натрупване на запаси може да принуди рафинериите да намалят преработката на петрол. Според информация на S&P Global той тогава определи вътрешния пазар като балансиран и допусна частично възобновяване на износа при наличие на излишък.

Друг възможен източник са работещите мощности в отдалечените източни райони на Русия. По данни на Международната агенция по енергията към края на август пет големи руски рафинерии в Източен Сибир и Далечния изток все още не са били поразявани от украински дронове. Не е известно обаче дали именно от тях ще идват горивата за новите доставки.

Колко тежки са пораженията по рафинериите

Данните на Международната агенция по енергията показват сериозен спад на руската нефтопреработка. През юни тя е достигнала най-ниското си равнище от повече от 20 години, а производството на дизелово гориво е намаляло с близо 30% спрямо 2025 г.

Разследване на Ройтерс от 15 септември установява, че три от шестте най-големи руски рафинерии за производство на дизел са били принудени да ограничат рязко или напълно да преустановят дейността си. Заводът в Кириши е бил спрян, а рафинериите във Волгоград и Нижни Новгород са работили с около една четвърт от проектния си капацитет. Шестте предприятия заедно осигуряват приблизително половината от руското производство на дизел.

Пораженията са засегнали и износа. Според S&P Global през седмицата до 24 септември доставките на дизел и газьол през руските черноморски пристанища са спаднали до нула за първи път в наблюденията на агенцията. През същата седмица ограничени количества са били изнесени през балтийското пристанище Приморск.

Могат ли да бъдат изпълнени обещанията

Първоначалните 300 000 тона изглеждат постижими на фона на обичайния мащаб на руския износ. Значително по-голямо предизвикателство представлява намерението доставките да достигнат 3 милиона тона месечно.

Според данни на Ройтерс преди ограниченията, при нормална работа на рафинериите през 2025 г., Русия е изнасяла около 2,5 милиона тона дизел месечно. Заедно с газьола количествата са достигали между 3,3 и 3,4 милиона тона.

Следователно обещаните 3 милиона тона дизел месечно биха изисквали възстановяване на износа до мащаби, съпоставими с периода преди сериозните поражения върху руската нефтопреработка. Засега няма независимо потвърждение, че производството и наличните запаси позволяват такъв устойчив обем.

САЩ отваря вратата за руското гориво

Американското финансово министерство вече издаде специален лиценз, който разрешава определени операции по продажбата, доставката и вноса на дизелово гориво с руски произход, включително в САЩ. Разрешението е валидно до 7 април 2027 г. и не представлява пълно премахване на останалите санкции срещу Русия.

Решението идва на фона на напрегнатия световен пазар на горива, засегнат едновременно от войната в Близкия изток и намаленото руско производство. Възобновяването на доставките може да увеличи предлагането, но реалният ефект ще зависи от количествата, които Москва успее действително да произведе и изнесе.

Така Русия вече има политическа договореност за връщане на дизела си на международните пазари. Дали ще успее да изпълни обещанията за милиони тонове месечно, ще зависи преди всичко от състоянието на рафинериите и наличните свободни количества гориво.