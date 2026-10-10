Ад в Рияд! Мощен взрив и много жертви

Мощен взрив разтърси международното летище "Крал Халид" в столицата на Саудитска Арабия - Рияд, предаде Ройтерс, като се позова на очевидци. Над Терминал 3 на аеропорта се издига гъст дим.

На място са изпратени десетки екипи на спешните служби, а пътниците са евакуирани.

От летище "Крал Халид" призоваха пътниците да се свържат директно със своите авиокомпании и да проверят статуса на полетите си, преди да тръгнат към аеропорта.

Авиокомпаниите "Етихад еъруейз" и "Катар еъруейз" отмениха множество полети до Рияд.

Видеа в социалните мрежи показват, че подът на летището е в кръв. По неофициални информация експлозията е вследствие на атака с балистични ракети от страна на йеменските хуси, а на аеропорта в саудитската столица има множество жертви.

През последните седмици напрежението между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси ескалира. По-рано през седмицата бяха убити четирима души и няколко бяха ранени при удари по международното летище в Рияд.

При една от атаките бе поразен самолет на националния авиопревозвач "Саудия" (Saudia).

Атаките принудиха редица авиокомпании да преустановят или да отменят полетите до Рияд, докато саудитската столица се готви за домакинството на насрочени за този месец големи форуми, посветени на енергетиката и инвестициите.