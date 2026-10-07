Тайнствена смърт в руска лаборатория събуди страховете от нов „Чернобил“

Тайнствената смърт на 28-годишна служителка в руски институт за изследване на чумата предизвика тревога в САЩ и съживи мрачни спомени за начина, по който СССР прикриваше информация след аварията в Чернобил. Фокс нюз съобщава, че американските власти следят случая отблизо, докато Москва настоява, че няма данни починалата да е била заразена с патоген, с който е работила професионално.

Бившият офицер от ЦРУ Дан Хофман обаче предупреждава, че най-опасното в подобна ситуация може да се окаже именно липсата на прозрачност. Засега няма потвърждение, че става дума за огнище на чума или за лабораторно изтичане.

Млада изследователка почина след мистериозна пневмония

Починалата е идентифицирана като 28-годишната Даря Шипилова, служител в Иркутския противочумен научноизследователски институт на Сибир и Далечния изток. Според руските власти тя е развила пневмония с „неизвестен произход“.

Случаят предизвика допълнително безпокойство, защото институтът работи именно с опасни инфекциозни заболявания. След смъртта на Шипилова са били предприети засилени предпазни мерки, а ръководителят на Роспотребнадзор Анна Попова е пристигнала на място.

Официалната позиция на руските здравни власти е категорична: „В пробите, взети от пациентката, не са открити микроорганизми, свързани с професионалните й задължения.“

Това означава, че към момента няма официално доказателство смъртта й да е причинена от чума или от друг патоген, съхраняван или изследван в института.

САЩ вече следи случая

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати наблюдават развитието на ситуацията. Интересът във Вашингтон е засилен именно заради характера на института и неяснотата около причината за смъртта.

Фокс нюз съобщава, че американски експерти разглеждат случая като значим, макар засега да няма основание за паника. Бившият директор на Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ д-р Робърт Редфийлд също подчерта, че най-важният въпрос е да бъде установено какъв точно патоген е причинил заболяването.

Причината за тревогата е и фактът, че белодробната форма на чумата е особено опасна, тъй като може да се предава между хора чрез въздушни капчици. Именно затова всеки съмнителен случай около лаборатория, работеща с подобни причинители, привлича незабавно международно внимание.

Бивш офицер от ЦРУ видя паралел с Чернобил

Най-острото предупреждение идва от Дан Хофман, бивш високопоставен служител на ЦРУ и бивш ръководител на американското разузнаване в Москва. Според него проблемът не е само в това какво действително се е случило в института, а дали руските власти предоставят пълната информация.

Хофман прави директна историческа аналогия с Чернобилската катастрофа от 1986 г., когато съветското ръководство първоначално прикри мащаба на аварията и информацията достигна до света едва след като повишена радиация беше засечена извън СССР.

По думите му подобни инциденти сами по себе си не могат да разклатят една власт, но натрупването им заедно с икономически и военни проблеми постепенно подкопава общественото доверие.

Каквото казва Русия публично, може да няма общо с реалността

Хофман беше още по-категоричен по отношение на доверието към официалната информация от Москва.

Според него Русия упражнява строг контрол върху публичната информация и затова западните държави не могат да разчитат единствено на официалните съобщения.

„Каквото Русия казва публично, може да няма нищо общо с реалността на място“, заяви той пред Фокс нюз, като подчерта необходимостта американските служби да използват собствени разузнавателни източници.

Бившият офицер от ЦРУ сравни поведението на Русия и с информационната политика на Китай при чувствителни здравни и национални кризи.

Появи се и още по-тревожна версия

Само ден след първите публикации Фокс нюз съобщи и за допълнително предупреждение от Маршал Билингсли, бивш специален пратеник на президента Доналд Тръмп по контрола на въоръженията.

По думите му съветски биологичен оръжеен специалист, преминал на Запад, преди години е разказвал за работа по антибиотично устойчива форма на чума именно в същия научен център.

Това твърдение не доказва връзка с настоящия случай и не е потвърдено като причина за смъртта на Шипилова. То обаче допълнително засилва интереса към лабораторията и въпроса какви точно патогени се съхраняват и изследват там.

Няма потвърдено огнище

Въпреки тревожните предупреждения най-важният факт остава непроменен - към момента няма доказателство за избухнало огнище на чума в Русия. Няма и потвърждение, че смъртта на изследователката е свързана с лабораторна авария.

Руските власти категорично отричат да е открит професионално свързан патоген в пробите й, а американски здравни експерти също подчертават, че един необяснен смъртен случай сам по себе си не означава начало на епидемия.

Но именно неизвестността около причината за смъртта, характерът на института и историята на съветската и руската секретност превръщат случая в тема, която Вашингтон вече наблюдава внимателно. А предупреждението на бившия офицер от ЦРУ е ясно - ако информацията от Москва се окаже непълна, светът може да научи истинския мащаб на проблема едва със закъснение.