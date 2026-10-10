Тя отвори ковчега на майка си и припадна

Дъщеря, дошла да се сбогува с починалата си майка в погребален дом в американския щат Южна Каролина, останала шокирана, когато открила в ковчега тялото на непознат човек, облечен в дрехите на покойницата. За случая разказва иск, заведен в съда в окръг Хори, съобщава New York Post.

Айрис Гордън сключила договор на стойност 13 820 долара с погребалния дом „Оушън Вю“ за организирането на погребението и възпоменателната служба на 87-годишната си майка Айрис Еванс, която починала през януари, посочва bTV.

Преди поклонението Гордън предала на един от собствениците на погребалния дом, Ату Уилямс, черно-златистия африкански тоалет на майка си, заедно с шал, шапка, перука и бельо.

„За членовете на семейството ѝ тези предмети бяха предоставени с цел да се създаде траен последен образ на г-жа Еванс – такъв, който да напомня за нея, облечена в най-хубавите си неделни дрехи, докато пее в църковния хор“, се посочва в съдебния иск.

Айрис Еванс била набожна християнка, прабаба и любителка на музиката, която редовно посещавала църква.

На 30 януари Гордън и повече от 20 членове на семейството пристигнали в погребалния дом за поклонението пред отворения ковчег. Когато се приближили, обаче установили, че в него лежи непознат човек, облечен с дрехите и аксесоарите на покойната.

„Айрис беше съкрушена от видяното и преживяното“, се казва в иска.

Според съдебните документи случилото се унизило Гордън и предизвикало у нея силен емоционален срив, тъй като тя и най-близките ѝ роднини се сблъскали с шокиращата гледка по време на поклонението.

Гордън незабавно се свързала със служителите на погребалния дом и с Уилямс. По твърденията в иска те признали, че е допусната грешка.

Два часа по-късно било организирано ново поклонение. Когато семейството се върнало, открило Айрис Еванс в ковчега, облечена в същите дрехи, които преди това били върху тялото на непознатия.

Самоличността на другия починал човек не се посочва в съдебния иск. Адвокатът на Гордън, Бенджамин Баруди, не е отговорил веднага на запитване на The New York Post за допълнителна информация.

Гордън твърди, че в резултат на случилото се е получила тежък емоционален стрес, посттравматично стресово разстройство, тревожност и депресия. Тя настоява да ѝ бъдат възстановени платените 13 820 долара за погребалните услуги, както и да получи допълнително обезщетение за неуточнени вреди.

От погребалния дом „Оушън Вю“ не са отговорили веднага на запитването на изданието за коментар.