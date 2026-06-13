Запечатаха таен документ в ковчега на починалия папа
По време на церемонията лицето на папата беше покрито с бял копринен воал
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По време на церемонията лицето на папата беше покрито с бял копринен воал
Кардинал Роджър Махони е пенсиониран архиепископ на Лос Анджелис
Снимките са направени в параклиса на Каса "Санта Марта"
Оказва се ковчег
18 мигранти от Афганистан загинаха, натъпкани в камион край софийското село Локорско
Край софийското село Локорско бяха открити 18 мъртви мигранти
Образувано е досъдебно производство за причиняване на смърт по непредпазливост на 18 души
Разказва каквмо й е струвало това преживяване
На публични събития принц Хари винаги е с цивилни дрехи, откакто кралицата почина
Ковчегът ще бъде изложен в британската столица пред обществеността преди погребението ѝ следващата седмица
Огромни множества от хора отново се събират пред Бъкингамсикя дворец
Кралското погребение е планирано по минути
Държаха ме 17 дни в ковчег, завързан с верига за стената, разказа Киро Киров
Пред племенницата си Красимира Стоянова Ванга споменала, че всяка нощ вижда ковчега
Златният медал на Даниеле от световното през 2006 г. е в ковчег
Тръмп пропусна организираната по-рано церемония, на която вицепрезидентът Майк Пенс и други държавници произнесоха хвалебствени слова по адрес на Буш....
Авиоексперт не изключва бомба да е разцепила на две eърбъса Руският самолет, който се разби в събота с 224 души на борда на Синайския полуостров, се...
Повдигнато са обвинения на българите, задържани за "камиона ковчег", информира БНР. Специализираната прокуратура образува наказателно производство на...
Болни от ревматологични заболявания се събраха пред сградата на НЗОК като носеха със себе си погребален ковчег и пирони. Причина за протеста им е пром...
Гробар в Германия припадна шокиран, след като ковчег се отвори и "мъртвата" жена отвътре изпъшкала с въпроса - "Къде съм?". 92-годишната възрастна да...