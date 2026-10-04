Медведев изненада с нов тон към Европа и Запада

Дмитрий Медведев рязко смени тона към Запада. След месеци, в които заместник-председателят на руския Съвет за сигурност неведнъж предупреждаваше за възможността от ядрена ескалация и отправяше остри послания към Европа и НАТО, сега той заяви, че Русия не представлява заплаха нито за Европа, нито за Запада. В интервю за иранската държавна телевизия Медведев дори заговори за „пълноценен, нормален диалог и спокойно сътрудничество“.

Ние не сме заплаха за никого

„Ние не сме заплаха за никого в Европа или на Запад“, заяви Медведев. По думите му Русия няма „никакви специални интереси“ в Европа извън нормалните отношения с европейските държави.

„Не се нуждаем от нищо друго от тях, освен от пълноценен, нормален диалог и спокойно сътрудничество. Ако те го искат, ще го направим. Ако ни възприемат като заплаха, нека да бъде така“, каза бившият руски президент.

Медведев представи твърденията за руска заплаха като инструмент, който според него се използва на Запад за влияние върху общественото мнение, печелене на избори и увеличаване на военните бюджети.

Само преди седмици говореше съвсем различно

Новите думи звучат в силен контраст със собствената реторика на Медведев през последните месеци. На 10 септември в интервю за руския вестник „Ведомости“ той беше категоричен, че възможността за използване на ядрено оръжие не трябва да се възприема като намек или опит за сплашване.

„Това не са намеци! Всички трябва да разбират: ядреното оръжие може да бъде използвано в определени случаи. Това не е страшилка. Това е реалност“, заяви тогава Медведев, позовавайки се на руската ядрена доктрина.

В същото интервю той обвини колективния Запад, че поставя света на ръба на ядрена катастрофа, и предупреди, че търпението на Русия „не е безгранично“.

През април предупреди и за „ядрен апокалипсис“

Още по-остро Медведев говореше в края на април. По време на руския образователен маратон „Знание“ той заяви, че ядрен апокалипсис е „реално възможен“ и че подобен сценарий не може да бъде изключен.

Тогава заместник-председателят на Съвета за сигурност подчерта, че именно затова Русия поддържа стратегическата си ядрена триада в готовност. През последните години той многократно използваше подобна реторика към западните държави, като предупреждаваше и за възможни удари при ескалация на конфронтацията.

Заплахи и към отделни европейски страни

През септември Медведев отправи особено остро послание и към Литва заради дебата там за ограниченията върху разполагането на ядрени оръжия. Той заяви, че ако на Русия се наложи да реагира на подобни действия, страната не трябва да разчита, че някой непременно ще й се притече на помощ, и използва предупреждение, че тя може да престане да съществува.

Тези думи се вписаха в поредица от твърди изявления на Медведев, който след началото на войната в Украйна се превърна в един от най-острите гласове в руското ръководство по отношение на Запада.

Москва също отправи ядрено предупреждение към НАТО

Само дни преди сегашното интервю Русия официално предупреди НАТО, че може да използва ядрено оръжие, ако Алиансът направи опит да изолира Калининградска област. Това предупреждение не беше отправено лично от Медведев, но допълни общата картина на изострена ядрена реторика между Москва и Запада.

НАТО отговори, че е отбранителен съюз и призова Русия да прекрати ядрените заплахи. Москва от своя страна настоява, че предупрежденията й са отговор на действия и изявления на западни държави.

Призив за спокойни отношения

На този фон последните думи на Медведев звучат необичайно умерено. Той заяви, че Русия не желае да оказва натиск върху никого и няма намерение да влиза в конфликт, а иска нормални отношения със съседите и европейските държави.

Медведев същевременно обвини противниците на Русия, че използват ракетни удари, масирани атаки с дронове, терористични действия и удари срещу цифровата инфраструктура. Според него именно действията на Запада са разрушили възможността за нормални отношения с Москва.

Така само в рамките на няколко седмици един от най-твърдите представители на руското ръководство премина от изрично напомняне, че ядреното оръжие може да бъде използвано, към уверението, че Русия не заплашва никого и е готова за „спокойно сътрудничество“ с Европа.