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ИД плаши с нови атаки

ИД плаши с нови атаки

"Ислямска държава" призова своите привърженици по света да извършват нападения срещу Запада по време на наближаващия свещен месец за мюсюлманите Рамаз...

22 май | 10:20
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