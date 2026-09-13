Лукашенко хвърли тежко обвинение към Запада
Беларуският лидер коментира войната
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Беларуският лидер коментира войната
Турският президент коментира и процеса за присъединяване на Швеция към НАТО
Западните страни се изправят пред сериозни предизвикателства
Според руския президент в момента тече процес на "неумолимо разрушаване" на "еднополярната хегемония"
Светът се намира в повратна точка в историята, заяви бившият британски премиер
"Ислямска държава" призова своите привърженици по света да извършват нападения срещу Запада по време на наближаващия свещен месец за мюсюлманите Рамаз...
Силви Кауфман, в. "Ню Йорк таймс" В понеделник западният свят може да се събуди с новината, че за първи път след победата над нацизма европейска стра...
Москва. Днес по обяд руският държавен глава Владимир Путин направи своето дългоочаквано годишно обръщение към нацията. В него прездинтът разкритикува...