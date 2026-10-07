Чумата в Русия! Тръмп разговаря с Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп снощи заяви, че има насрочен телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, за да обсъдят евентуалния случай на чума в сибирски изследователски институт, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

В разговор с репортери в Белия дом Тръмп каза, че „много скоро“ ще разговаря с Путин за този случай.

Здравните власти провеждат разследване след смъртта на служителка в институт за борба с чумата, която властите приписаха на пневмония с неизвестен произход.

В отговор на репортерски въпрос какво казват американските разузнавателни служби за случая, Тръмп каза, че САЩ водят „много задълбочени дискусии“ по темата. „Ще можем да информираме по въпроса, вероятно утре“, добави Тръмп.

Световната здравна организация вчера заяви, че свързаният със случая риск извън Русия е „много нисък“. Агенцията каза, че поддържа контакт с руските власти след съобщенията миналата седмица за смъртта на жена, която е работила в Института за изследване на чумата в Сибир и Далечния Изток.

В понеделник Тръмп заяви, че САЩ биха били готови да окажат помощ на Русия. „Това е тежка болест. Знаете, това е болест, която преди успявахме да контролираме, но по някакъв начин тези микроби са станали по-силни и по-умни. Те са като армия“, каза Тръмп пред репортери в Белия дом.

Както стана известно преди броени дни, на 29 септември служителка на Иркутския институт за борба с чумата е хоспитализирана със симптоми на тежка пневмония и през нощта на 1 срещу 2 октомври е починала. Според първоначалните предположения на медиите, тя е могла да се зарази с белодробна чума. За това, че "вероятно се е заразила с чума", заяви и губернаторът на Бурятия.

Неофициално в медиите и каналите в Telegram се твърдеше, че на 25 септември тя е счупила епруветка с причинителя на чумата. Властите в Русия не потвърдиха това, а на 4 октомври отговорното за случая ведомство "Роспотребнадзор" специално отбеляза, че две комисии, работили в института за борба с чумата, са установили: "Не са констатирани аварийни ситуации при работа с патогенни микроорганизми".

На починалата жена е поставена диагноза "пневмония с неустановена етиология", съобщи ведомството, като отбеляза, че "в пробите от пациентката не са открити микроорганизми, свързани с нейната професионална дейност". Определението "неустановена етиология" означава, че конкретната причина за заболяването не е установена. Теоретично тя може да бъде и белодробна чума.

Същевременно бе съобщено, че "Роспотребнадзор" е поставил под карантина Иркутския институт за борба с чумата и е изолирал "възможно най-широк кръг от лица, които са били в контакт с болната", става дума за близо 200 души. "При никого от контактните лица не са установени промени в здравословното състояние, свързани с инфекциозна патология", заяви руското ведомство. Отбелязва се, че в Иркутск, Шелехов и като цяло в Иркутска област санитарно-епидемиологичната обстановка е нормална.

Засега "Роспотребнадзор" не е потвърдил, но и всъщност не е опровергал информацията за чума. Но се акцентира върху факта, че конкретно чума в този случай все още не е открита.

Вчера ведомството продължи да се придържа към тази линия, като съобщи, че наблюдението вече е приключило по отношение на 60% от лицата, били в контакт с починалата жена. При двама души е установен COVID-19, при още двама - риновирус, а други причинители на инфекциозни заболявания не са открити.

Руските власти не потвърждават първоначалните съобщения нито за инцидент в лабораторията, нито за заразяване с чума. Но също така засега се въздържат от обявяване на точните причини за смъртта на жената в Иркутск.