Младите избират Мирково заради чистата природа, спокойствието и градския комфорт

Финансовата и административна децентрализация е кауза на общините, местната власт е най-близо до хората и познава всекидневните им нужди

- Г-жо Йотина, Мирково се превърна в европейско населено място. Показахте, че едно българско село може да бъде и младо, и богато. Каква е формулата?

- Формулата изисква ясна визия, денонощна работа в екип и пълна отдаденост на хората. Европейският облик на Мирково не е плод на случайност, а на последователна дългосрочна политика за преобразяване на средата. Богата е тази община, която успява да инвестира ефективно в качеството на живот на своите жители. За мен формулата винаги е била една: максимална активност при привличането на средства и защитаването на стратегически проекти, които превръщат всеки инвестиран лев в реална придобивка за общността. Когато гражданите виждат реални резултати, сигурност и грижа, те припознават Мирково като модерно и перспективно място за своето бъдеще.

- Благодарение на силната индустрия в Средногорието в Мирково почти няма безработица – тя е едва 2%. Бъдещето на младите хора в Мирково е Ваш основен приоритет. Какви инициативи предприемате, за да задържите младите семейства в селото?

- Ниската безработица и сигурните доходи са солидна основа, но за да останат младите семейства тук, те се нуждаят от нещо повече от сигурни доходи. Както споделих пред Вашите читатели през юни, ние се радваме на истински демографски подем за малка община, но за да го задържим, младите хора изискват модерна и най-вече безопасна жизнена среда. Затова инвестициите в бъдещото поколение и стимулирането на активния начин на живот са наш основен приоритет.

Чудесен пример в тази посока е и завършеният проект за благоустройство на парковото пространство в двора на сградата за култура и изкуство в с. Мирково, реализиран по Инвестиционната програма за общински проекти със споразумение чрез МРРБ. Превърнахме това пространство в прекрасно място за децата, спорта и отдиха. Изградихме съвременна детска площадка с безопасна ударопоглъщаща настилка, фитнес на открито за активен спорт и нов амфитеатър за изяви на открито. За да гарантираме пълно спокойствие на родителите, районът е изцяло обезпечен с ново модерно осветление и денонощно видеонаблюдение. Когато младите хора виждат, че в Мирково получават зелени решения, отлична социална инфраструктура и абсолютна сигурност за децата си, те имат най-силните причини да останат и да градят живота си тук.

- Предстои приемането на бюджета за 2027 година. Каква е инвестиционната Ви програма за следващата година?

- Инвестиционната програма за 2027 година ще бъде логично и още по-амбициозно надграждане на финансовата рамка, която изпълняваме в момента. През настоящата година работим с балансиран бюджет от 4 773 180 евро, в който заложихме целева субсидия за капиталови разходи в размер на 328 900 евро. Тези средства ни позволиха да продължим модернизацията на техническата инфраструктура и да подобрим качеството на публичните услуги.

За 2027 г. фокусът ни остава същият – максимално ефективно разходване на ресурсите, силна бюджетна дисциплина и активна работа по европейските фондове. След като благоустроихме централните зони, целта ни за следващата година е да насочим капитал към подобряване на условията и в по-малките населени места в общината. Искаме да осигурим равен достъп до качествена среда за живот, отдих и спорт за абсолютно всички наши съграждани.

- Управленската програма на правителството до 2030 година предвижда децентрализация - нещо, което Вие, кметовете, отдавна искате. Как това ще помогне на Мирково?

- Финансовата и административна децентрализация е кауза, зад която българските кметове стоим твърдо, защото местната власт е най-близо до хората и познава в детайли техните ежедневни нужди. За Община Мирково децентрализацията ще означава по-бързи решения, по-малко бюрокрация и много по-голяма гъвкавост. Когато по-сериозен ресурс от данъците на гражданите и местния бизнес остава директно в общината, можем веднага да реагираме – било то за ремонт на улица, изграждане на нови пешеходни алеи или друго. Това ще ни даде свободата да управляваме ресурсите си с дългосрочен хоризонт и значително ще ускори темповете ни на развитие до 2030 година.

- Интересът към имотите в общината е голям, има сделки със стари къщи, които се възстановяват, както и ново строителство в съществуващи парцели. На какво се дължи имотният бум в Мирково?

- В юнското ни интервю за „Стандарт“ с гордост подчертах, че в село Мирково няма нито една неасфалтирана улица, а водопроводната мрежа във всички населени места от общината е изцяло подменена. Според мен, точно тази базова инфраструктурна подреденост е в основата на сегашния имотен бум. Хората избират Мирково, защото тук намират перфектния баланс между чиста природа, спокойствие и градски комфорт. Купувачите виждат, че след пътищата ние веднага инвестираме в надграждането на социалната среда – в нови паркове, фитнес зони на открито, амфитеатри и детски площадки. Когато съчетаеш асфалта и водата с модерно осветление, сигурност и зелени решения за отдих, ти превръщаш общината в притегателен център. Хората виждат дългосрочна перспектива за семействата си и затова купуват и възстановяват имоти тук, превръщайки Мирково в жив район.

- Голяма опора е и дългосрочното партньорство на общината по Благотворителната програма „Българските добродетели“ на ГЕОТЕХМИН, основана от проф. дтн инж. Цоло Вутов. Как тя промени Мирково?

- Партньорството ни по програмата „Българските добродетели“ на ГЕОТЕХМИН и проф. дтн инж. Цоло Вутов е еталон за успешна синергия между отговорния едър бизнес и местната власт. Тази програма промени облика на Мирково, като ни осигури стабилна подкрепа за ключови проекти в сферата на образованието, културата, здравеопазването и социалните дейности. Благодарение на „Българските добродетели“ имаме сигурността, че не сме сами в стремежа си да подобряваме региона. Искрено благодаря на проф. Вутов за неговото родолюбие, за споделените ценности и за това, че заедно създаваме по-добро настояще и бъдеще за жителите на Община Мирково.