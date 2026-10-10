Хитов роман доведе италианци в София. Вървят по стъпките в книгата

Италианска читателка група от клуба „Читачи без граници“ ще посети София този уикенд, за да премине по местата, описани в книгата La Grammatica di frontiera („Граничната граматика“) на италианския автор Федерико Тавола. Литературното пътешествие е организирано от Кристина Ди Канио, която стои зад литературната общност La Scatola Lilla, а авторът ще се присъедини към групата в София днес следобед, съобщават от екипа на писателя.

„Граничната граматика“ е публикувана в Италия миналата зима от Solferino, част от RCS Group, и е номинирана за тазгодишната награда „Стрега“, посочва авторът. Книгата проследява пътуване от Франция до Индия, като преминава и през България. В нея са отделени две глави на страната, в които се говори за нейната история, култура и гастрономия, както за София и за Рилския манастир, предаде БТА.

Когато бил попитан дали би придружил група читатели до едно от местата, представени в книгата му, между Париж, Истанбул и Виена, авторът веднага избрал София. „Това е така, защото, както знаете, обичам София, нейната душа и ми харесва идеята да я покажа на моите читатели - 15-20 души, които ще тръгнат по стъпките на моя роман“, казва Тавола.

Пътуването ще започне от Милано днес, 10 октомври, заедно с Кристина Ди Канио и туристически агент. Докато авторът пристигне в София, групата ще бъде придружавана от екскурзовод, който ще я разведе из основните забележителности на града. Групата ще отпътува обратно за Милано в неделя следобед, докато авторът ще остане в София по-дълго.

Кристина Ди Канио е от Милано и според автора е сред най-популярните личности в италианските литературни среди. Тя е известен редакторски инфлуенсър в Instagram и сътрудничи на Radio Deejay, Radio Capital, различни вестници и списания, телевизионни канали и фестивали. По думите на Федерико тя има около 45-50 хиляди последователи, а публикациите ѝ достигат средно до около 400 хиляди души, насочени към културата и издателската дейност.

Федерико и Кристина Ди Канио са свързани и с читателския клуб „Читачи без граници“, който авторът посочва, че ръководят от 15 години. Групата, която идва в София, е избрана от хора, които също са членове на клуба. По думите му те познават и българската литература, като в рамките на клуба е била представена книгата „Физика на тъгата“ на Георги Господинов, за която Тавола казва, че цени високо.

„Читачи без граници“ представлява своеобразна връзка между италианските читатели и литературата от други страни, а настоящото пътуване е замислено именно като възможност читателите да видят на място една от страните, през които преминава книгата на Федерико. Авторът определя посещението като възможност за създаване на „красива литературна връзка между Италия и България“.

България присъства и във втора книга на автора – Pourquoi les facististes n'aiment pas les spaghetti, публикувана през април в Париж. По думите на Тавола това е сборник с автобиографични пътеписи и гастрономия, съсредоточени върху концепцията за идентичност. В него има глава за София, в която той разказва за измислено посещение в града, свързано с негово пътуване с Марко. Темата в българската част е възприемането на качеството и на формата в същността чрез българските трюфели. Книгата предстои да бъде издадена в Италия отново от групата RCS през февруари.

Авторът разказва и за свой репортаж за коренното население във Френска Гвиана, публикуван през март на корицата на Alias – културното списание на Il Manifesto. Той е прекарал четири месеца миналата година сред коренното население в гората, следвайки правителствена медицинска мисия, и е бил сред златотърсачи и легионери. Федерико посочва, че притежава правата за превод на материала в България и би го предоставил безплатно, с идеята да се повиши обществената осведоменост за недостъпни и малко познати части на света.

По време на посещението си в София групата ще има възможност да се разходи и да изследва града отвъд обичайните туристически маршрути. Авторът посочва, че би искал италианските читатели да разберат „колко очарователни са София и България, качеството и изключителната културна чувствителност, които българите притежават“.

„Не всеки ден литературна група пътува, за да проучи книга“, казва Федерико Тавола във връзка с предстоящото посещение, цитиран от организаторите.