Свят

Сензационен обрат с жената, оцеляла два пъти при екзекуция

Криста Пайк трябваше да стане първата жена, екзекутирана в Тенеси от над 200 години насам

Сензационен обрат с жената, оцеляла два пъти при екзекуция
09 окт 26 | 12:43
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Григор Атанасов

Осъдената за убийство Криста Пайк постигна правна победа, след като съдът в Нашвил възобнови делото ѝ срещу протокола за смъртоносни инжекции в Тенеси. Това се случва след драматичния и неуспешен опит за умъртвяването ѝ на 30 септември, който я превърна в първия затворник в историята на САЩ, оцелял след подобна процедура.

Съдия Аиша Майлс отсъди, че са налице „изключителни и уникални обстоятелства“, позволяващи на Пайк да търси съдебна защита. Нейният юридически екип настоява, че прилагането на пентобарбитал в нейния случай е противоконституционно. Според адвокатите изпълнението е белязано от липса на професионализъм и необучен персонал, а физиологичните особености на Пайк - включително малките ѝ вени - са направили поставянето на катетрите почти невъзможно.

По време на процедурата са използвани поне седем игли, като една от тях се е изкривила под 90-градусов ъгъл в ръката ѝ. След опита Пайк изпада в критично състояние и първоначално е обявена в мозъчна смърт. В невероятен обрат дни по-късно тя се събужда и вече може да ходи и говори, макар че продължава да се бори с пневмония и съдови усложнения.

Първоначално Пайк трябваше да стане първата жена, екзекутирана в Тенеси от над 200 години насам, заради жестокото убийство на нейна съученичка през 1995 г. Проваленият опит обаче накара губернатора Бил Лий да спре всички предвидени екзекуции в щата за тази година и да разпореди пълно разследване на инцидента.

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Автор Григор Атанасов

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