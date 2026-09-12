Агент Тенев и Ценко Минкин с роли при Иван Ничев
Поетът и композиторът вече участваха във филми на топ режисьора
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Поетът и композиторът вече участваха във филми на топ режисьора
„Можеш ли да убиваш“ препълни кино „Люмиер“
Премиера на българо-израелската продукция „Българска рапсодия" пред разложка публика ще се състои на 6 март от 11,00 часа в Мултифункционалната зала н...
София. Националния съвет за кино взе решение филмът на режисьора Иван Ничев "Българска рапсодия" да представлява България в категорията за чуждоезичен...
Най-мечтаният филм винаги е следващият, обича да казва Иван Ничев С филма "Българска рапсодия" на Иван Ничев ще бъде открит тазгодишният фестивал "Лю...
Варна. Иван Ничев е кинаджията, на когото ще бъде оказана най-голяма чест на международния филмов фестивал "Любовта е лудост". Неговата "Българска рап...
Звезда на Израел и САЩ е редом до Татяна Лолова в най-новия филм на Иван Ничев