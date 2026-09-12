Димитър Динев: Емигрантът постоянно доказва, че е човек
Европа има гузна съвест, казва прочутият писател, който е роден в Пловдив и живее във Виена
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Европа има гузна съвест, казва прочутият писател, който е роден в Пловдив и живее във Виена
Димитър Динев е посегнал на сина си. Това става ясно от статус на фолк певицата Емануела във Фейсбук, където публикува снимки с охлузвания по врата на...
Детето винаги ще ни свързва с Димитър. Това сподели в предаването "На кафе" фолкпевицата Емануела, която разкри подробности около раздялата си с предс...