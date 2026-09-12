Всичко за Българско Кино

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БГ кино в Рим

БГ кино в Рим

За девети път родното седмо изкуство спечели аплодисменти в Рим. В Каза дел чинема в парка "Боргезе" са завъртяха нашумели ленти за поредното издание...

23 май | 21:20
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Дискретният чар на тишината

Дискретният чар на тишината

Не така отдавна имаше едни страсти по българското кино, които избухнаха заради мое твърдение в пресата, че от всеки игрален филм, заснет с държавни...

05 февруари | 12:00
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Старци гледат БГ филми

Старци гледат БГ филми

Месец на българското кино и театър организира в Дома за стари хора „Св. Иван Рилски" в Радомир местното читалище „Напредък". Прожекциите започнаха...

27 март | 11:36
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Любов и омраза в "Шестият ден"

Любов и омраза в "Шестият ден"

"Шестият ден" разказва историята на Крис (Ивайло Драгиев) и Силвия (Костадинка Аратлъкова), които се срещат случайно в малък планински град. Тя е дъще...

15 ноември | 6:50
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