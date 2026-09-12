Юлиан Вергов идва в Бургас за премиерата на нов български филм
"Жени извън употреба" се среща с публиката в Културния център
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"Жени извън употреба" се среща с публиката в Културния център
Ирене Майорино от хитовия сериал „Гениалната приятелка“ се включва в "Деконструкция"
Снимките на „Лили – любовта е живот“ започват през април 2027 г., съобщи Иван Христов
"Мечтаното пътуване" обра овациите на фестивала, днес връчват "Златна палма"
Над 4 млн. зрители за година, спад при общия интерес, стабилен фокус върху българските филми
Очаквайте „Дом за нашите деца“ всеки делничен ден от 20:10 часа
В роиграмата влизат интересни наши заглавия
На 22 април 2021 г. в Чехия се открива 13-тото издание на Фестивала на българското кино
Настъпва дата бразда. Девети септември. Отприщват се кръвожадни сили, интернет ексцесии, скърцане на зъби от двата лагера и яростни битки на русофили...
За девети път родното седмо изкуство спечели аплодисменти в Рим. В Каза дел чинема в парка "Боргезе" са завъртяха нашумели ленти за поредното издание...
Не така отдавна имаше едни страсти по българското кино, които избухнаха заради мое твърдение в пресата, че от всеки игрален филм, заснет с държавни...
По инициатива на Националния филмов център от 2005 година на 13 януари - датата на първата публична прожекция на филма на Васил Гендов „Българан е гал...
Месец на българското кино и театър организира в Дома за стари хора „Св. Иван Рилски" в Радомир местното читалище „Напредък". Прожекциите започнаха...
София. Столична община ще търси начини за популяризиране на българското и документалното кино. Това заяви заместник-кметът на София с ресор „Култура,...
"Шестият ден" разказва историята на Крис (Ивайло Драгиев) и Силвия (Костадинка Аратлъкова), които се срещат случайно в малък планински град. Тя е дъще...
Италианската звезда партнира на родни актьори в новия филм "Живи легенди"
Документална лента грабна "Златен лъв" за първи път в историята