Помощта за учениците. Как да участват родителите
Заявлението се подава в дирекция „Социално подпомагане“, услугата е безплатна
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Заявлението се подава в дирекция „Социално подпомагане“, услугата е безплатна
Стойността на малката потребителска кошница за месец май е 61,51 евро
хората могат да получат три форми на подкрепа
Размерът на таксата при джипитата отново е на дневен ред
Започват и плащанията по новата мярка "Запази ме"
Стара Загора. Освен за сигурността на пенсионерите от старозагорските села срещу бандити и апаши, гардове от частна охранителна фирма ще се грижат за...