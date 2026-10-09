Скандал в Германия! Шрьодер празнува с Путин

Германският канцлер Фридрих Мерц реагира изключително остро, след като стана ясно, че неговият предшественик Герхард Шрьодер е присъствал на празненството за 74-ия рожден ден на Владимир Путин в Москва. Мерц е „дълбоко възмутен“ от поведението на бившия канцлер, съобщи правителственият говорител Щефен Майер.

Според Берлин подобно посещение е „напълно неморално“ на фона на продължаващата война в Украйна. Скандалът се разраства допълнително заради дългогодишните близки отношения на Шрьодер с Путин и новия му бизнес ангажимент в Русия.

Това е напълно неморално

Германското правителство не спести острите думи след появата на информацията за срещата. „Единствено Путин носи отговорност за войната в Украйна. Неговите заповеди всеки ден причиняват неизмерими страдания, жертви сред цивилното население, разбити семейства, както и убити и ранени“, заяви правителственият говорител Щефен Майер.

Той подчерта, че канцлерът Фридрих Мерц е „дълбоко възмутен“ от посещението на Шрьодер и смята присъствието му на рождения ден на руския президент за „напълно неморално“.

Критики към бившия канцлер дойдоха и от собствените му социалдемократи. Финансовият министър и съпредседател на ГСДП Ларс Клингбайл определи срещата като „напълно неприемлива“.

Путин разбрал от медиите, че Шрьодер е в Москва

Според Кремъл посещението не е било предварително планирано като среща с руския президент. Путин научил от медиите в сряда сутринта, че старият му приятел се намира в Москва. „Президентът покани стария си приятел у дома“, съобщи пресслужбата на Кремъл.

По-късно бяха разпространени и снимки, на които Путин и Шрьодер се усмихват и се ръкуват в домашна обстановка.

Шрьодер се намирал в руската столица по бизнес повод, свързан с новата му длъжност в надзорния съвет на Хиперглобус - руската компания, която управлява супермаркетите под марката Globus.

Нова работа за Шрьодер в Русия

82-годишният бивш германски канцлер наскоро влезе в надзорния съвет на Хиперглобус. Той ще участва в общото управление и ще отговаря за стратегическото развитие на веригата в Русия.

Руското дружество се отдели юридически и организационно от германската Globus Holding през 2025 г., но продължава да използва марката Globus.

Назначението привлече внимание и заради момента, в който беше обявено. Русия постави под държавно управление активите на редица западни компании, а бизнес средата за европейските дружества в страната остава силно усложнена.

Старото приятелство отново взриви Берлин

Шрьодер управлява Германия от 1998 до 2005 г. и още като канцлер изгради близки отношения с Путин.

След края на политическата си кариера той зае позиции в компании, свързани с руския енергиен сектор, включително в Северен поток и Роснефт. Именно тези връзки го превърнаха в обект на продължителни критики в Германия, които станаха още по-остри след началото на войната в Украйна през 2022 г.

Въпреки това Шрьодер не прекъсна отношенията си с руския президент и през последните години неведнъж се среща с него.

Путин го поиска за посредник

По-рано тази година Владимир Путин дори посочи Шрьодер като човека от европейската политика, когото би предпочел за посредник при евентуални преговори за прекратяване на войната в Украйна.

Руският президент аргументира предложението с дългогодишните им отношения и опита на бившия канцлер.

Идеята обаче не получи подкрепа от германското правителство и европейските партньори.

Сега празнуването на рождения ден на Путин отново постави Шрьодер в центъра на политически скандал в Германия. А реакцията на Мерц показва, че в Берлин търпението към демонстративната близост на бившия канцлер с Кремъл е практически изчерпано.