Бивш канцлер събра очите на германците, направи магия
Герхард Шрьодер е нов човек, след като се е отказал от любимите си вурстчета
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Герхард Шрьодер е нов човек, след като се е отказал от любимите си вурстчета
Герхард Шрьодер е приятел с руския президент Путин и предложи съмнително решение
Герхард Шрьодер беше федерален канцлер от 1998 до 2005 г.
Критиците обвиниха Шрьодер, че лобира за Кремъл от тази си позиция
Американските разузнавателни служби следили контактите на Герхард Шрьодер, дори след като той се оттегля от канцлерския пост в Германия през 2005 г.,...
Президентът на "Газпром" Алексей Милер пристига за купона на Шрьодер
Берлин. Американската Агенция за национална сигурност (АНС) е подслушвала и предишния германски канцлер Герхард Шрьодер, показва разследване на вестни...
Между 250 000 и 1 млн. евро заплата му докара приятелството с Путин
Брюксел. Ако иска Европа да остане конкурентна през следващите години, то тя се нуждае от финансов министър за блока, както и повече интеграция. Това...