Германия готви нещо невиждано. Национализира жилища

Германия готви нещо невиждано - национализация на жилища. Около 160 000 апартамента в Берлин може да преминат в публична собственост по план на три партии, които постигнаха предварително коалиционно споразумение за управлението на германската столица. Левите, Зелените и Германската социалдемократическа партия (ГСДП) предлагат част от жилищния фонд на големите компании да бъде отчужден, за да се подобри достъпът до жилища на приемливи цени, съобщиха ДПА и БТА.

Планът предвижда мярката да засегне компании, които притежават повече от 10 000 апартамента в Берлин. Жилищата над този праг ще бъдат прехвърлени в публична собственост. Според Елиф Ералп от Левите, която се стреми да стане първият кмет на Берлин от партията, предложението ще засегне пет компании, сред които е и големият жилищен оператор „Воновия“ (Vonovia).

Предварителното споразумение трябва да бъде одобрено от трите партии. Ако това се случи, официалните преговори за съставяне на коалиционно правителство могат да започнат в началото на ноември.

Наемите са сред основните проблеми на берлинчани

Достъпността на жилищата беше една от водещите теми в предизборната кампания. Наемите в германската столица се повишиха значително през последните години, а наличните общински жилища не достигат.

Темата за публичния контрол върху големите жилищни компании не е нова. На референдум през 2021 г. мнозинството от гласувалите подкрепи подобна мярка, но решението досега не е приложено.

Новото коалиционно предложение предвижда и ограничаване на годишното увеличение на наемите за около 440 000 жилища в публична собственост до максимум 2%.

Трите партии искат също да засилят контрола срещу незаконното завишаване на наемите. Друга цел е до 2031 г. да бъдат издадени 100 000 разрешения за строеж на жилища, предназначени да се отдават или продават на достъпни цени.

Спорът за антисемитизма забави преговорите

До предварителното споразумение се стигна след напрегнати разговори между трите партии. Съществено препятствие се оказа спорът за борбата с антисемитизма. Зелените и социалдемократите настояха за ясни ангажименти по темата, преди да започнат предварителните коалиционни преговори. Повод за разногласията бяха критики към позиции на части от берлинската организация на Левите по отношение на Израел и обвинения, че партията не прави достатъчно за противодействие на антисемитизма.

„Поемаме съвместен ангажимент да защитим живота на евреите“, заяви Ералп. „Ще предприемем действия срещу антисемитизма.“

Сред останалите предложения в документа е въвеждането на един ден годишно, в който едрогабаритните отпадъци да се събират безплатно.

Предварителното споразумение предстои да бъде разгледано от партийните структури. Зелените планират да го обсъдят на конференция, а регионалното ръководство на ГСДП също трябва да се произнесе. Левите ще гласуват по документа на 31 октомври.

Ако и трите партии го одобрят, в началото на ноември може да започнат официалните преговори за съставяне на новото правителство на Берлин. Предложенията за жилищния пазар са сред най-съществените мерки в предварителната коалиционна програма, но реализацията им ще зависи от окончателните договорености и последващите решения.