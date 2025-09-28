Владо Николов: Синът ми вече е мъж, а аз съм по-горд от всякога

За Владо Николов финалът на Световното първенство по волейбол е много повече от поредния мач – това е

личен празник и доказателство за приемственост между поколенията.

Бившият капитан на националния отбор наблюдава от трибуните не само силата на българския тим, но и израстването на собствения си син сред героите на турнира. „Вече не са деца, а млади мъже“, казва той с гордост, която трудно прикрива в думите си.

Радостта на бащата

„Аз съм здраво стъпил на краката си, както и момчетата от отбора. Ние знаем кое е реално и кое е създадено от медиите“, сподели Николов пред БНТ. За него най-голямото удовлетворение идва от това, че вижда как младите играчи, включително и синът му, са пораснали пред очите му. „Тези деца пораснаха, за да могат сега да ни радват“, казва той и признава, че вече ги нарича „млади мъже“, защото на този турнир са показали характер и зрялост.

Вяра в отбора и треньорите

Николов разкри, че умишлено не е говорил със състезателите преди финала, за да не пречи на треньорските указания. „Не се наемам да говоря с децата нарочно… На този финал не трябва да правят нищо повече от това, което правиха от началото на турнира. Трябва да играят най-добрия волейбол, който имат и след мача да са убедени, че са дали всичко“, обясни той. Бившият капитан е уверен, че именно спокойствието и самочувствието, натрупани по време на първенството, дават шанс на България да се противопостави на по-силен съперник.

Приемственост и гордост за бъдещето

„Десет от тези деца са минали през школата на „Левски“, т.е. те са пораснали пред очите ми буквално“, припомня Николов. За него финалът е доказателство, че дългогодишните усилия в българския волейбол дават плод. Независимо от резултата, той вярва, че младите ще се върнат в залата с още по-голямо желание да работят и да печелят. „Ако не стигне – това означава, че трябва да се върнат в залата и да работят още повече за следващата година. Ако стигне – всички ще бъдем щастливи“, завършва Владо Николов, излъчвайки гордостта на баща, който вижда сина си и целия отбор вече като истински мъже.

