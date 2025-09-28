Българка разкри уникална връзка между България и Италия във волейбола

Финалът на Световното първенство между България и Италия е не просто спортен двубой, а и

символ на дълбоките връзки между двата волейболни свята.

В деня на решителната битка легендарната българска състезателка Цветана Божурина припомня как поколения наши играчи са оставяли отпечатък върху развитието на италианския волейбол. С емоция и надежда тя признава, че днешният мач е и личен празник, и шанс България отново да се върне на върха.

Спомен за златните години

„Днес е специален ден за мен – преди 44 години станах европейска шампионка, а сега отново стискам палци за България“, сподели Божурина пред нНова телевизия. За нея онова поколение от 70-те и 80-те години е оставило неизличим спомен не само у българите, но и в световния волейбол. „Нас ни помнят и уважават заради онези победи. Мъжете винаги са имали силно присъствие – от Казийски до Стойчев и Аспарухов… Нашето влияние никога не е било незабележимо“, казва тя.

Българският принос към Италия

Божурина, която от години живее в Италия, е убедена, че успехите на Апенините дължат много на българските волейболисти. „В основата на успехите на италианския волейбол има много български принос. Още от 70-те години наши легенди като Владанов, Кьосев, Чолов, Мария Минева и Нели Чекърова оставиха стил и умения, които издигнаха Италия на световно ниво. Успехите на италианския волейбол дължат много на България“, категорична е тя. Легендата допълва, че този обмен на качества и традиции е превърнал финала днес в своеобразна среща на обща история.

Лична връзка и надежда за титла

Интересен щрих е, че Божурина е омъжена за италиански спортен журналист от Gazzetta dello Sport. „Естествено, ще стискам палци за България. Сандро също. Важното е момчетата да намерят силата в себе си, да се концентрират и да дадат всичко. Те имат качества и могат да надделеят“, подчертава тя. А на въпрос кой ще бъде новият световен шампион, отговорът ѝ е без колебание: „За мен е България. Молим се и стискаме палци. Италия вече е била световен шампион, но ако България се върне на върха, това ще бъде истинско щастие“.

