Гуардиола изумен. Какво става с трансферите

Старши треньорът на Манчестър Сити Жозеп Гуардиола коментира възможността клубът да бъде активен през зимния трансферен прозорец, като остави отворена вратата за промени в състава.

"Всичко може да се случи. В началото на миналия сезон не можех да си представя, че преди зимния трансферен прозорец, когато подписахме четирима или петима играчи, ще имаме толкова много контузени", заяви Гуардиола.

Каталунският специалист даде да се разбере, че именно кадровите проблеми са ключов фактор при взимането на решения, а не предварително изграден план за задължителни попълнения.

През зимата на сезон 2024/2025 Манчестър Сити вече показа готовност да реагира на ситуацията, привличайки Омар Мармуш, Нико Гонзалес, както и защитниците Абдукодир Хусанов, Витор Рейс и Джума Ба.

Думите на Гуардиола подсказват, че "гражданите" ще подходят гъвкаво и през предстоящия прозорец, като окончателните решения ще зависят от състоянието на състава и развитието на сезона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com